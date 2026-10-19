Fatiha El Afghani, 44 anni, è morta dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni, dove era stata trasportata dopo essere stata aggredita a martellate dal marito il 9 maggio scorso, su un autobus di linea a Stroncone. L'uomo, già arrestato per precedenti violenze nei confronti della moglie e sottoposto all'obbligo del braccialetto elettronico, era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione per tentato femminicidio pluriaggravato e si trova attualmente in carcere

È deceduta dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni Fatiha El Afghani, 44 anni, aggredita a martellate dal marito il 9 maggio scorso a bordo di un autobus di linea nei pressi di Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni. La donna era stata colpita diverse volte alla testa. I colpi le avevano provocato danni risultati irreversibili. Il marito, Mohamed El Messaoudi, operaio di 42 anni, era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione con l'accusa di tentato femminicidio pluriaggravato e si trova attualmente in carcere. Con la morte della donna, la sua posizione giudiziaria è destinata ad aggravarsi.

L'aggressione e l'arresto del marito

La donna era appena salita su un autobus di linea quando il marito l'aveva colpita ripetutamente alla testa con un martello. L'uomo, che portava il braccialetto elettronico in seguito a precedenti violenze nei confronti della moglie, era poi fuggito. Nei pressi dell'autobus gli investigatori avevano ritrovato sia il martello utilizzato per l'aggressione sia il braccialetto elettronico, che l'uomo si era strappato. El Messaoudi era stato rintracciato e arrestato tre giorni dopo l'aggressione, dopo essere stato riconosciuto dal personale e dai clienti di un bar della zona, dove era entrato per fare colazione. Nell'aprile precedente all’aggressione, l'operaio era già stato arrestato dai carabinieri di Terni per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. Nei suoi confronti era stata disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai congiunti, con l'applicazione del braccialetto elettronico.