Terni, donna aggredita a martellate su un bus di linea: è grave

L'aggressore è fuggito ed è ricercato. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni sembra che i due si conoscessero

Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. Sembra che la donna, 43 anni, di origini straniere, fosse salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita. Non è quindi escluso che l'aggressore l'attendesse a bordo.