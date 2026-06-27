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Imperia, donna strangolata e uccisa in casa a Ceriana: fermato il compagno

Cronaca
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Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata dal compagno che, già fermato dai carabinieri, sarebbe attualmente sotto interrogatorio in caserma. Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. Nel frattempo, l'abitazione è stata posta sotto sequestro

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Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata dal compagno che, già fermato dai carabinieri, sarebbe attualmente sotto interrogatorio in caserma. Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. Nel frattempo, l'abitazione è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Lari.

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