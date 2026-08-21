Circa quattrocento persone sono scese in piazza e hanno manifestato contro la violenza, tre anni dopo il caso Cecchettin. Terrin aveva denunciato più volte Keber, già segnalato in passato. Il governo valuta l'invio di ispettori alla procura di Venezia per verificare eventuali criticità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A tre anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, circa 400 persone hanno riempito la piazza di Camponogara per dire no al silenzio e all'indifferenza. Senza comizi né orazioni, la comunità si è stretta davanti al municipio facendo risuonare i passi su una pedana di metallo e scuotendo le chiavi verso il cielo, come riferito da La Stampa.

La storia di Tania Terrin Tania Terrin aveva riconosciuto la spirale della sua relazione con Dino Keber: possessività, gelosia, violenza. Come riportato dal quotidiano, dopo un'aggressione, il 20 aprile la 39enne aveva cercato il sostegno dell'ex compagna dell'uomo e si era rivolta a più riprese ai carabinieri. Purtroppo ogni allarme si è rivelato vano: domenica Keber l'ha assassinata prima di togliersi la vita. L'autopsia è prevista per oggi e il sostituto procuratore Stefano Strino ha chiesto i risultati entro 30 giorni. Vedi anche Femminicidio di Venezia, Tania Terrin uccisa sall'ex

Le denunce precedenti e l'intervento del Governo L'invio di ispettori alla procura di Venezia è stato confermato dal sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, deciso a chiarire eventuali falle nell'iter. Sul passato dell'uomo pesano quattro denunce per violenza presentate e poi ritirate da diverse donne negli anni. La prima risale a 24 anni fa: la vittima, che all'epoca aveva appena sedici anni, esprime oggi profondo rammarico per aver fatto un passo indietro.

Le iniziative istituzionali Di fronte all'emergenza, le istituzioni e il mondo ecclesiale cercano di dare risposte concrete. Come riporta La Stampa, a Venezia, l'assessora alle Pari opportunità Linda Damiano ha stabilito che il progetto educativo "Senza violenza" verrà portato negli asili nido e nei circoli sportivi e culturali. Contemporaneamente giunge una presa di posizione della Chiesa: in una lettera pastorale, il vicepresidente della Cei monsignor Francesco Savino ammette le colpe storiche di una predicazione che per secoli ha chiesto sottomissione e sopportazione alle donne, dichiarando quel capitolo definitivamente chiuso.