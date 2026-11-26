Una donna di 24 anni è stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo aver commesso il delitto, l'assassino si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lo stesso da cui fu lanciata nel vuoto dall'ex Lorena Isceri

Nuovo femminicidio, all'indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una donna di 24 anni è stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo aver commesso il delitto, l'assassino si è tolto la vita dandosi fuoco e gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lo stesso da cui fu lanciata nel vuoto dall'ex Lorena Isceri. L'uomo avrebbe anche incendiato la sua auto. La vittima è stata trovata morta all'interno di un'abitazione. Sulla vicenda indagano gli investigatori.