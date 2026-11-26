Una donna di 24 anni è stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo aver commesso il delitto, l'assassino si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lo stesso da cui fu lanciata nel vuoto dall'ex Lorena Isceri
Nuovo femminicidio, all'indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una donna di 24 anni è stata uccisa dal compagno a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo aver commesso il delitto, l'assassino si è tolto la vita dandosi fuoco e gettandosi dal viadotto Lora dell'A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, lo stesso da cui fu lanciata nel vuoto dall'ex Lorena Isceri. L'uomo avrebbe anche incendiato la sua auto. La vittima è stata trovata morta all'interno di un'abitazione. Sulla vicenda indagano gli investigatori.
Il viadotto a Barberino del Mugello
Il viadotto dell'autostrada A1 è lo stesso dove lo scorso 3 settembre venne uccisa dall'ex compagno Lorena Isceri. In quel caso l'uomo, Federico Vella, gettò Lorena dal viadotto per poi suicidarsi allo stesso modo. Il tratto dell'autostrada compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio, la carreggiata in direzione di Milano, è chiuso al traffico.