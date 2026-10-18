È cambiata da omicidio stradale a femminicidio l'ipotesi di reato per il 73enne indagato per la morte dell'ex compagna, deceduta venerdì in uno scontro frontale nel Varesotto. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe provocato volontariamente lo schianto. La donna lo aveva già denunciato per presunti comportamenti persecutori

Da omicidio stradale a femminicidio. È cambiata l'ipotesi di reato per Fulvio Ielmini, 73 anni, indagato per la morte dell'ex compagna Pierina Buffon, 69 anni, deceduta venerdì in uno scontro frontale con l'auto guidata dall'uomo sulla tangenziale di Cassano Magnago, nel Varesotto. Secondo l'accusa, il 73enne avrebbe provocato volontariamente lo schianto con la Jaguar che guidava. La Procura di Busto Arsizio ha disposto una perquisizione nella sua abitazione. L'uomo si trova attualmente ricoverato e piantonato all'ospedale di Varese. Lo riporta la Prealpina.

La denuncia per presunti comportamenti persecutori

La relazione tra i due, durata otto anni, era terminata lo scorso giugno per volontà della donna. Secondo i familiari e la legale della vittima, l'uomo non avrebbe accettato la separazione. A fine luglio era stata presentata una denuncia per presunti comportamenti persecutori, tra cui minacce e pedinamenti. L'avvocato Angelo Luini, difensore di Ielmini, ha sottolineato la necessità di accertare le condizioni mentali del suo assistito: “Fondamentale, in questo momento, è stabilire le condizioni mentali del mio assistito”, ha dichiarato. Nei prossimi giorni sono attesi l'autopsia e una perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Il figlio: “Mia madre aspettata e inseguita”

Ieri, i familiari della donna hanno presentato denuncia, chiedendo alla Polizia locale, coordinata dal pm di Busto Arsizio, di accertare se lo schianto, inizialmente attribuito a un possibile malore della donna al volante, sia stato provocato volontariamente. Uno dei figli della vittima, intervistato dal Tg3, ha dichiarato: "È stata inseguita dal suo ex che si è fatto giustizia da solo. È stata aspettata e anche seguita, come dimostrano i video che ho in tasca".