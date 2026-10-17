Una donna di 69 anni ha perso la vita a Cassano Magnago, dopo lo scontro frontale con un'auto condotta da un 73enne. Dopo gli accertamenti del caso, da parte degli inquirenti, è emerso però che quello che in un primo momento sembrava una tragica fatalità potrebbe nascondere altro. Ma l'autopsia e le ulteriori indagini potranno chiarire la dinamica

A Cassano Magnago, in provincia di Varese, si è verificato nelle scorse ore un incidente stradale mortale. A perdere la vita è stata una donna di 69 anni che avvrebbe accusato un malore al volante per poi scontrarsi con un'altra auto. La vittima stava percorrendo in auto la tangenziale di Cassano, quando - è stata l'ipotesi iniziale dei soccorritori -non si è sentita bene ed è andata a scontrarsi contro un mezzo che viaggiava nella direzione opposta. I soccorritori hanno constato sul posto la morte della donna. L'altro automobilista coinvolto è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale di Circolo di Varese per traumi alle gambe. Ma, dopo gli accertamenti del caso, sarebbe emersa un'altra verità.

Gli accertamenti

Come racconta il "Corriere della Sera", infatti, il decesso della donna è avvenuto dopo lo scontro con una macchina guidata da un 73enne. Proprio nelle ore successive all’incidente, però, la polizia locale ha condotto una serie di approfondimenti su delega della Procura della Repubblica di Busto Arsizio per far luce su quanto accaduto. Ed è emerso che le due persone coinvolte nell’incidente stradale, la 69enne che ha perso la vita e il conducente trasportato in codice giallo con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, si conoscessero. L'uomo, infatti, sarebbe l'ex compagno della vittima. Gli agenti della polizia locale di Cassano Magnago, infatti, hanno portato avanti alcuni approfondimenti e starebbero cercando anche eventuali denunce per stalking dopo la fine della relazione tra le due persone coinvolte nell'incidente. Da qui l'ipotesi, come rivela anche "Il Giorno", che dietro alla morte della donna non ci sia solamente un incidente fortuito.

La relazione

La vittima, vedova da nove anni, aveva frequentato per qualche tempo il 73enne e la loro relazione si era poi conclusa quattro mesi fa. Nei confronti dell’uomo comunque, al momento, non risultano provvedimenti cautelari mentre la famiglia della donna ha presentato una formale denuncia. Per risalire alle precise responsabilità del fatto servirà attendere, adesso, l’autopsia sul corpo della vittima. Al momento le forze dell'ordine stanno procedendo per omicidio stradale.