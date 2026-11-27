L'uccisione dei due tecnici italiani in Kuwait domina le aperture dei giornali in edicola stamattina. Tajani accusa l'Iran, che respinge le accuse: "Noi non c'entriamo". Ampio spazio anche per il femminicidio-suicidio di Pistoia: l'uomo si getta dallo stesso cavalcavia dove morì Lorena Isceri. Tiene ancora banco l'apertura delle lettere di Gianni De Gennaro, con i figli che ne chiedono la pubblicazone. Sugli sportivi i successi in rimonta di Juventus e Milan in Europa League
- C'è l'uccisione dei due tecnici italiani in Kuwait in primo piano sulla quasi totalità dei giornali in edicola stamattina. Saccoccio e Lo Russo hanno perso la vita mentre stavano lavorando al sistema di difesa militare Skyguard, scrive il Corriere della Sera. Tajani accusa l'Iran, che nega: noi non c'entriamo. La famiglia De Gennaro chiede ai pm la consegna di tutte le sue lettere. Femminicidio a Pistoia, l'uomo si getta dal cavalcavia dove morì Lorena Isceri
- 'La guerra in subappalto' titola La Repubblica, ricostruendo la storia delle due vittime italiane che si occupavano di radar antiaerei per un'azienda tedesca. La Farnesina: allerta massima nella regione del Golfo. Nelle lettere di De Gennaro il faro dei pm sugli "ordini". Anche qui spazio per il terribile femminicidio di Pistoia, con l'autore del delitto lanciatosi dal viadotto dove fu uccisa Lorena Isceri
- Anche sulla Stampa in evidenza le prime vittime indirette della guerra in Medioriente e la brutale uccisione di Ionela Miruna Garneata da parte del fidanzato. Taglio alto per l'annunciata presenza di Sergio Mattarella ai funerali di De Gennaro. In forse la presenza di Meloni. La famiglia dell'ex capo della polizia: "Pubblicate la lettera aperta"
- Sul Messaggero la storia dei tue tecnici di origine romana nella fotonotizia a tutta pagina. Tajani accusa l'Iran, Teheran ribatte: "Noi non c'entriamo". De Gennaro, misteri in otto chiavette. Il figlio: pubblicate la sua lettera. Caso Orlandi, la voce del telefonista appena scoperta è di un ex 007
- Sulla Gazzetta dello Sport la serata di rimonte delle italiane in Europa. Il Milan ribalta l'Olympiakos dopo essere stato sotto di due reti, la Juventus ne fa quattro all'Omonia Nicosia dopo essere passata in svantaggio. Anche l'Atalanta la spunta in Bosnia con un pazzo finale. Oggi l'Italia a caccia della quarta finale consecutiva di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca
- Europa League protagonista anche sul Corriere dello Sport. Nella vittoria della Juventus spunta il volto di Jeff Ekhator, a segno alla prima da titolare in bianconero e protagonista di una prova convincente. Ora i bianconeri sono secondi. Impresa Milan in Grecia: da 0-2 a 4-2 in soli 39 minuti, Amorim rientra in zona playoff
- 'Juve, nuovi gol' è il titolo di Tuttosport per raccontare il successo bianconero di coppa che ha visto protagonisti, tra gli altri, Ekhator e Cambiaso. A segno pure Conceicao e Boga, Spalletti ora è secondo. Hutchinson trascina il Milan alla rimonta in Grecia sul campo dell'Olympiakos
- Si torna a parlare dei due tecnici italiani uccisi in Kuwait anche sul Giornale, che chiama in causa direttamente l'Iran come responsabile dell'accaduto. De Gennaro , scontro sulle lettere tra procura e famiglia. Meloni scioccata: "Aiutiamo le procure a fare chiarezza"
- Temi economici, come di consueto, in primo piano sul Sole 24 Ore, con Piazza Affari che guida il rally euriopeo nella giornata di ieri. De Cos dopo Lagarde: intesa sul nome dello spagnolo per la presidenza della Bce. Per le pensioni del 2027 perdite fino a 1.723 euro con la nuova perequazione
- 'Meloni scopre che Kiev ci porta la guerra a casa' titola in apertura Il Fattto Quotidiano. La premier, si legge, si decide a denunciare i raid in Libia e a Zelensky dice: "Non al conflitto nel Mediterraneo". Ma gli aiuti continuano e il resto dell'Ue non ci segue
- Del suicidio di Gennaro si torna a parlare anche su Libero, con quella che viene definita 'la guerra delle lettere'. La famiglia protesta e chiede la pubblicazione, duello con i pm. Spazio alle polemiche legate all'albero di Natale a Milano, con un attaco al sindaco Sala
- 'Didattica a distanza' è il titolo scelto dal Manifesto per dare notizia del decreto che impone un tetto del 30% alla presena di alunni "stranieri" nelle scuole. ”È la scuola che vogliamo", rivendica il ministro Valditara. Taglio alto, in questo caso, per i due tecnici italiani uccisi in Kuwait
- La notizia del giorno trova spazio inevitabilmente anche sull'apertura del Qn: i due italiani , tecnici della Rheinmetall, uccisi dalle schegge dopo l'intercettazione di un drone. Teheran respinge le accuse. Fotonotizia per il femminicidio di Ionela Miruna Garneata quando si era appena conclusa la Giornata contro la violenza sille donne
- Su Domani il nuovo affondo dei pm su De Gennaro: "Mentì su Berlusconi e i pentiti". "Io condannato a morte" ha scritto l'ex capo della polizia nel suo testamento morale. Ma la procura va dritta.. Gli investigatori cercano le due talpe che lo avrebbero avvertito dell'indagine