E' gravissima Irina, la 15enne di origini moldave investita ieri pomeriggio da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. La ragazzina stava attraversando insieme alla sorella di 25 anni quando le due sono state travolte da un'auto. La più grande ha riportato ferite lievi. Dopo l'incidente Irina è stata portata con l'elisoccorso alla Poliambulanza. Le due, residenti in provincia di Alessandria, erano sul Garda per il compleanno della nonna. Il conducente dell'auto è stato sottoposto all'alcoltest, risultando negativo.