Una madre di 39 anni ha tentato di strangolare la figlioletta di 8 anni con una cordicella di caucciù nella cameretta della bambina, mentre il padre le attendeva di sotto in auto perché dovevano andare al cinema. Lo riporta il Corriere adriatico, secondo cui l'episodio è accaduto ieri, intorno alle 18 a Marina di Montemarciano (Ancona). La donna, in stato di choc, ha poi confessato, pronunciando frasi sconclusionate come "ce l'hanno con me" ed è stata arrestata dai carabinieri in quasi flagranza per tentato omicidio e trasferita in carcere a Pesaro. La bimba è ricoverata all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona in gravissime condizioni: la prognosi è riservata.

Secondo le prime informazioni, è stato il padre della bimba a trovare in cameretta la piccina, priva di sensi e cianotica, e la moglie accanto in stato di shock. L'uomo era rientrato in casa preoccupato perché moglie e figlia stavano tardando. Il padre, che lavora come operaio in un'azienda dell'Anconetano, ha tagliato la collanina in caucciù con i ciondolini che era intorno al collo della figlia e l'ha liberata, poi ha avvertito il 118 per i soccorsi. I sanitari hanno allertato i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Senigallia, del Reparto operativo di Ancona e della scientifica.

La confessione

In seguito la 39enne, impiegata di banca, è stata sentita dagli inquirenti e dal pubblico ministero di Ancona Andrea Laurino, e ha confessato quello che aveva fatto. donna, apparsa in evidente stato di choc, avrebbe pronunciato frasi relative a persone che ce l'avevano con lei. Negli ultimi tempi la donna, che probabilmente viveva un disagio psicologico a causa di tragedie familiari vissute nella propria adolescenza, si sarebbe anche licenziata proprio per un malessere personale perché si sentiva incompresa. In ogni caso non avrebbe avuto altre condotte che potevano far prevedere un'azione del genere e, all'apparenza, la vita famigliare era tranquilla.



Le condizioni della bambina

La bambina è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale materno infantile Salesi. Gli accertamenti saranno in particolare eseguiti per capire se la piccina abbia avuto o meno una sofferenza dovuta a mancanza prolungata d'ossigeno prima che il papà la liberasse.