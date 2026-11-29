"Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo. Le inchieste invece devono essere fatte nelle procure, con le forze dell'ordine. I processi si fanno nei tribunali, e non possiamo aver paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti, finché sono indagini, finché sono attività giudiziaria doverosa". Queste le parole del segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, durante il congresso che si sta svolgendo a Napoli, rispondendo in merito alla mozione votata all'unanimità contro il rischio di processi mediatici - come accaduto per la recente inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi che ha coinvolto anche Gianni De Gennaro - e la necessità del rifiuto di ogni protagonismo da parte dei magistrati. "Noi siamo tutti consapevoli dei pericoli e del potere enorme che esercitiamo sulle vite dei singoli, ho la sensazione che altri non abbiano questa percezione dall'esterno. Ci sforzeremo ancora di più di far comprender che ne abbiamo piena consapevolezza", ha poi aggiunto.

Anm: "Nessun conflitto tra Procure sul caso De Gennaro, competenze diverse"

Poi, ancora, sempre sul caso De Gennaro: "È una vicenda che purtroppo, non per la prima volta nella storia di questo Paese, vede apparentemente su due fronti opposti due uffici giudiziari diversi: non è così. Ognuno indaga e procede in base alle proprie competenze territoriali e funzionali. Questo bisogna averlo chiaro", ha ribadito Maruotti, facendo chiarezza su eventuali conflitti tra procure nell'inchiesta sui depistaggi della strage di via D'Amelio e sul suicidio dell'ex capo della polizia. "Non c'è uno scontro tra istituzioni tantomeno tra singoli magistrati o tra singoli uffici. Ogni ufficio procede in base alle proprie competenze. Il processo non è un fiume che scorre. Puoi raccogliere quello che arriva con un secchio d'acqua all'improvviso. È qualcosa che deve consolidarsi e maturare, quindi diamo tempo a chi fa questo lavoro molto difficile".

La mozione dell'Anm: "No ai giudizi anticipati, si rifiuti il protagonismo"

L'Anm, sempre nel congresso di Napoli, ha fatto altro precisazioni rispetto alla mozione. "La critica, anche severa, dei provvedimenti giudiziari appartiene alla democrazia ma altra cosa sono l'attacco personale, la delegittimazione della magistratura e le pressioni sull'esercizio della funzione", è stato sottolineato. "L'indipendenza deve essere preservata anche nella formazione del giudizio rispetto ai processi mediatici e alla costruzione, fuori dal processo, di giudizi anticipati su fatti e persone. Anche i magistrati devono contribuirvi attraverso sobrietà, rigore e rifiuto di ogni protagonismo", è emerso ancora. "L'indipendenza va garantita anche all'interno degli uffici, nell'esercizio delle funzioni e nel governo autonomo, difendendo ciascun magistrato da ogni influenza, pressione o condizionamento indebito", hanno confermato i magistrati riuniti nel capoluogo campano.