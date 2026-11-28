Il ministro della Giustizia è intervenuto nel corso dei lavori del nuovo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in programma a Napoli. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha aggiunto Nordio
"Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante i lavori per il nuovo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, in corso a Napoli. "Visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all'opportunità", ha aggiunto.
Il conflitto post referendum
"I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito al discorso del presidente dell'Anm Tango, non sempre ma qualche volta", ha argomentato ancora il ministro. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha proseguito.
Norme "quasi secolari"
"È vero che vi è stata una sovrapproduzione normativa, ma è dovuta al vuoto di tutela riguardo all'innovazione tecnologica. Abbiamo introdotto reati che però non hanno influito sul sovraffollamento carcerario. Abbiamo un problema di 'sovranormazione' totale, con norme quasi secolari nel diritto penale, civile e amministrativo", ha poi proseguito Nordio. Spiegando poi ancora, a proposito della depenalizzazione, che "sarebbe indispensabile identificare insieme anche all'avvocatura quale possa essere il diritto penale minimo".
Tango (Anm): "Nell'ultimo decennio ci sono stati errori ma siamo intervenuti"
Ieri 27 novembre, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Tango, nel corso del congresso nazionale dell'Associazione, ha sottolineato che "nell’ultimo decennio la stessa magistratura associata non sempre ha dato buona prova di sé". "Ci sono stati - ha proseguito - errori, ci sono state degenerazioni. Siamo intervenuti. Con durezza e forza. Lo ha fatto anche l’attuale Csm. E siamo certi che in questo solco si muoverà anche il prossimo Consiglio. Lo ha fatto senza dubbio l’Anm con un percorso travagliato e faticoso, che ha avuto la sua ultima tappa proprio nell’assemblea generale del maggio scorso".
Tango: "No a spinte demagogice"
"Spesso assistiamo alla tentazione di rispondere a complessi problemi sociali o a contingenti fatti di cronaca attraverso la creazione di nuove figure di reato o l'inasprimento sconsiderato delle pene edittali", ha sottolineato ancora Tango. "Si tratta di una scorciatoia che non risolve i problemi, ma intasa le aule giudiziarie ed esaspera le criticità degli istituti di pena; così come, nel caso dei minorenni, vediamo spesso prevalere una logica emergenziale e meramente punitiva, che pretende di rispondere alla complessità del disagio giovanile o dei reati commessi da minorenni unicamente con l'inasprimento delle pene, la contrazione delle garanzie o l'illusione che il carcere sia la risposta principale. Di fronte a queste spinte demagogiche, la magistratura italiana può trovare nell'avvocatura e nell’accademia dei partner naturali per una battaglia culturale di demistificazione, che possa contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia".
Approfondimento
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Ansa/Sky TG24
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