Il ministro della Giustizia è intervenuto nel corso dei lavori del nuovo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in programma a Napoli. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha aggiunto Nordio

"Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante i lavori per il nuovo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, in corso a Napoli. "Visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all'opportunità", ha aggiunto.

Il conflitto post referendum

"I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito al discorso del presidente dell'Anm Tango, non sempre ma qualche volta", ha argomentato ancora il ministro. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha proseguito.

Norme "quasi secolari"

"È vero che vi è stata una sovrapproduzione normativa, ma è dovuta al vuoto di tutela riguardo all'innovazione tecnologica. Abbiamo introdotto reati che però non hanno influito sul sovraffollamento carcerario. Abbiamo un problema di 'sovranormazione' totale, con norme quasi secolari nel diritto penale, civile e amministrativo", ha poi proseguito Nordio. Spiegando poi ancora, a proposito della depenalizzazione, che "sarebbe indispensabile identificare insieme anche all'avvocatura quale possa essere il diritto penale minimo".