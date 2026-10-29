Il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, ha intervistato il Guardasigilli Carlo Nordio in occasione della 17esima edizione del Salone della Giustizia. Tra i temi trattati, la decisione del gip sul caso Siher e la sicurezza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"La decisione del Gip di Milano mi ha sorpreso", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato sul caso di Youssef Siher, l'uomo accusato di eversione e terrorismo in quanto amministratore delle pagine social del "Movimento 17 ottobre" e scarcerato dai giudici. Nordio è stato intervistato dal direttore di Sky TG24, Fabio Vitale, nell'ambito della 17esima edizione del Salone della Giustizia.



Carlo Nordio sul caso Siher Al ministro della Giustizia è stato chiesto un commento riguardo alla decisione del gip di Milano di non convalidare l'arresto di Youssef Siher perché "non c'erano gravi indizi per fermarlo". Nordio ha sottolineato che, come ex magistrato, rispetta la decisione della giudice per le indagini preliminari aggiungendo che "questi provvedimento devono sempre essere letti integralmente e sono suscettibili di opposizione da parte della Procura ". "Ho già detto e ripeto però - ha spiegato - che sono rimasto sorpreso perché la motivazione con la quale la Procura aveva chiesto non solo la convalida del fermo ma l'ordinanza di custodia cautelare, era molto ben motivata". Per il ministro vedere che le motivazioni dei pm siano state respinte in toto "è stato motivo di sorpresa". In ogni caso Nordio ha affermato che "non c'è alcuna intenzione di mandare gli ispettori a Milano" dopo la decisione del gip di rimettere il libertà Youssef Siher. Leggi anche Scarcerazione Siher, le ragioni del provvedimento del gip