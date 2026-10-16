Per le assunzioni effettuate nel periodo sperimentale, quindi dal 1° aprile al 30 novembre 2026, la pubblicazione sul SIISL è dunque solamente facoltativa e le agevolazioni pubbliche non si perdono anche se non viene fatta. La posizione può comunque essere pubblicata anche dopo l’assunzione, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio: in tal caso è archiviata automaticamente dal SIISL e non è visibile ai candidati.

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