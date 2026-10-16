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Bonus assunzioni, da dicembre scatta obbligo di pubblicare annuncio sul SIISL. Cosa sapere

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dal 1° dicembre diventa obbligatorio pubblicare gli annunci con le posizioni di lavoro aperte sul portale digitale SIISL (Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) per poter usufruire dei bonus previsti per le assunzioni, da quello per i giovani under 35 a quelli per le donne, per chi opera nella ZES o per chi assume persone con disabilità.

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Quello che devi sapere

Finisce il periodo sperimentale di pubblicazione su base volontaria

La norma di riferimento è il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 134 del 5 ottobre 2026, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 159/2025, che definisce le modalità operative per la pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini dell’accesso ai benefici contributivi, la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, la verifica dei dati autocertificati dagli utenti e gli obblighi di pubblicazione delle offerte da parte delle Agenzie per il Lavoro. Il testo prevedeva la pubblicazione dell’annuncio di lavoro già a partire dallo scorso 1° aprile, ma il meccanismo era soltanto su base volontaria. Dal 1° dicembre diventa invece obbligatorio.

 

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Le assunzioni tra il 1° aprile e il 1° dicembre

Per le assunzioni effettuate nel periodo sperimentale, quindi dal 1° aprile al 30 novembre 2026, la pubblicazione sul SIISL è dunque solamente facoltativa e le agevolazioni pubbliche non si perdono anche se non viene fatta. La posizione può comunque essere pubblicata anche dopo l’assunzione, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio: in tal caso è archiviata automaticamente dal SIISL e non è visibile ai candidati.

 

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Dal 1° dicembre scatta l’obbligo

Per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026 in avanti, la pubblicazione deve invece essere preventiva o contestuale all’assunzione e l’identificativo della posizione deve essere indicato nel flusso UniEmens, secondo le istruzioni dell’Inps. Nell’annuncio bisognerà indicare anche la fascia di retribuzione e il codice CNEL del contratto collettivo a cui fa riferimento la posizione. 

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Le informazioni per i datori di lavoro

Attraverso il SIISL, i datori di lavoro e gli intermediari possono consultare i benefici contributivi disponibili, simulare quelli applicabili in relazione alle caratteristiche dell’impresa, del lavoratore e della posizione offerta e ricevere le informazioni necessarie per compilare correttamente il flusso UniEmens.

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A quali contratti di lavoro non si applica l’obbligo

Va precisato che l’obbligo non si applicherà alla conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche se sono previsti degli sgravi fiscali, come nel caso della trasformazione del rapporto di lavoro degli under 35, perché il senso è rendere pubblico l’annuncio nel momento della ricerca del personale.

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Le comunicazioni obbligatorie tramite il SIISL

Il decreto introduce anche altre novità, come la possibilità di trasmettere le comunicazioni obbligatorie direttamente tramite il SIISL. Datori di lavoro pubblici e privati, consulenti del lavoro, soggetti abilitati, delegati e Agenzie per il Lavoro possono utilizzare il Sistema per la gestione delle comunicazioni relative all’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Si tratta di una facoltà, alternativa ai sistemi regionali, che non comporta alcuna duplicazione: la comunicazione trasmessa tramite il SIISL è inoltrata sia al nodo di coordinamento nazionale che ai sistemi regionali. La compilazione delle comunicazioni può avvalersi delle informazioni già disponibili nei sistemi interoperabili o essere generata a partire da una posizione di lavoro pubblicata, da un profilo presente nel Sistema o da un candidato selezionato per una specifica offerta di lavoro.

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Gli esiti delle verifiche sui dati degli utenti

E ancora, per effetto del decreto sono disponibili gli esiti delle verifiche sui dati autocertificati dagli utenti iscritti al SIISL. Le informazioni, fornite nel rispetto della normativa vigente e previo consenso dell’interessato nei casi previsti, derivano da dati acquisiti da fonti certificate e contribuiscono ad aumentare l’affidabilità dei profili presenti nel Sistema, a beneficio sia dei cittadini sia dei soggetti che ricercano personale.

 

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