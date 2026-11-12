Poste Italiane, risultati record nei primi 9 mesi del 2026

Poste Italiane chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi in crescita del 5% a 10,2 miliardi e un utile netto adjusted di 1,8 miliardi. Confermate le previsioni per l'intero anno. L'ad Matteo Del Fante: «I migliori risultati di sempre». Il nuovo piano industriale integrato con Tim sarà presentato nel primo trimestre 2027

Poste Italiane registra risultati record nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2026. I ricavi del gruppo sono cresciuti del 5%, raggiungendo 10,2 miliardi di euro, mentre il risultato operativo adjusted (Ebit) è aumentato del 7%, attestandosi a quasi 2,7 miliardi. L'utile netto adjusted ha raggiunto 1,8 miliardi, in crescita del 4%. «Dopo un primo semestre straordinario, sono lieto di annunciare un'altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell'anno, con i migliori risultati di sempre», ha dichiarato l'amministratore delegato Matteo Del Fante, presentando i conti del gruppo.

Utile netto adjusted a 1,8 miliardi, confermate le stime per il 2026

Nel solo terzo trimestre, l'utile netto adjusted è salito a 629 milioni di euro, rispetto ai 603 milioni dello stesso periodo del 2025. Il dato esclude i proventi finanziari netti derivanti dalla partecipazione in Tim e le componenti straordinarie. Considerando anche questi elementi, l'utile netto consolidato dei primi nove mesi è passato da 1,77 a 3,55 miliardi, mentre nel terzo trimestre è cresciuto da 603 milioni a 2,198 miliardi.

Alla luce dei risultati, Poste Italiane ha confermato la guidance stand-alone per l'intero 2026, già rivista al rialzo, che prevede un Ebit adjusted di 3,4 miliardi e un utile netto adjusted di 2,3 miliardi. La crescita del dividendo, ha sottolineato Del Fante, continua a rappresentare un elemento centrale della strategia aziendale.

Raccolta netta a 4,5 miliardi, attività finanziarie a 614 miliardi

L'amministratore delegato ha evidenziato anche la solidità dell'attività commerciale. La raccolta netta dall'inizio dell'anno ha raggiunto 4,5 miliardi di euro, sostenuta anche dall'introduzione del nuovo modello di servizio commerciale. Le attività finanziarie investite sono arrivate complessivamente a 614 miliardi. «Lo slancio commerciale si conferma solido», ha dichiarato Del Fante, sottolineando il contributo del nuovo modello organizzativo alla crescita del gruppo.

Crescono pacchi, assicurazioni e servizi Postepay

Tutte le principali linee di business hanno contribuito all'aumento dei ricavi. Nel terzo trimestre, il settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione ha registrato una crescita del 3%, grazie all'aumento delle quote di mercato nel comparto pacchi, all'espansione della logistica integrata e alla revisione dei prezzi dei prodotti di corrispondenza.

I ricavi dei Servizi Finanziari sono aumentati del 2%, raggiungendo 1,4 miliardi di euro, sostenuti dal portafoglio investimenti e dall'andamento positivo dell'attività commerciale. Ancora più marcata la crescita dei Servizi Assicurativi, che hanno registrato un incremento del 13%, arrivando a circa mezzo miliardo di euro, grazie ai risultati dei comparti Vita, Previdenza e Protezione.

I Servizi Postepay hanno invece segnato un aumento dei ricavi del 6%, a 435 milioni di euro, grazie soprattutto alla crescita dei pagamenti e dell'offerta Energia, mentre i servizi di telecomunicazione hanno mantenuto una performance stabile.

Poste e Tim, il nuovo piano industriale nel primo trimestre 2027

Poste Italiane ha confermato che il piano industriale del gruppo integrato con Tim sarà presentato nel primo trimestre del 2027. L'obiettivo è valorizzare le sinergie tra le due società, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi digitali e delle nuove tecnologie.

«Poste Italiane e Tim, insieme, dispongono della scala, della capillarità e delle tecnologie necessarie per guidare la trasformazione digitale dell'Italia, rafforzando al contempo l'indipendenza tecnologica del Paese», ha affermato Del Fante. Secondo l'amministratore delegato, l'integrazione consentirà di creare valore per clienti, dipendenti, Paese e azionisti.

Il progetto con Fincantieri per l'intelligenza artificiale

Tra le iniziative strategiche del gruppo figura anche Fincantieri Ontology, un progetto pilota sviluppato con Fincantieri e Tim Enterprise per introdurre applicazioni di intelligenza artificiale fisica nei cantieri navali.

L'iniziativa punta a integrare le competenze industriali di Fincantieri con le tecnologie di Poste Italiane e Tim, permettendo agli agenti di intelligenza artificiale di interpretare le conoscenze industriali e utilizzarle per operare in contesti reali.

Del Fante ha definito il progetto un riconoscimento delle capacità tecnologiche del gruppo e un passo avanti nella strategia di sviluppo dell'intelligenza artificiale e di trasformazione digitale dell'Italia.