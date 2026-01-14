Poste Italiane, la App "P" usata da oltre 16 milioni di utenti

Conquistato il podio dell’App Store di Apple tra le applicazioni gratuite in Italia per iPhone, davanti a Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Tra i clienti sono 300 mila gli over 80

La app di Poste Italiane, “P”, è stata scelta da oltre 16 milioni di clienti. Il gruppo batte così le Big Tech e conquista il podio dell’App Store di Apple tra le applicazioni gratuite in Italia per iPhone, davanti a Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Tra gli utilizzatori anche 300 mila over 80, che possono accedere ai servizi con pochi click.

L'applicazione

L’App P integra in un’unica piattaforma una vasta gamma di servizi finanziari, postali e di pagamento. Il successo grazie alla facilità dell’esperienza d’uso per i clienti.

La App P costituisce l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi del Gruppo, guidato da Matteo Del Fante. Progettata per offrire un’esperienza digitale completa, sicura e intuitiva ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane, ha portato al superamento progressivo delle precedenti applicazioni (BancoPosta e PostePay), offrendo continuità operativa attraverso le stesse credenziali di accesso già in uso. La Super App P semplifica notevolmente l’esperienza utente e rende ancora più immediato l’accesso al mondo Poste Italiane.