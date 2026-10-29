Gli ultimi mesi dell’anno, con le festività natalizie alle porte, preoccupano il portafoglio degli italiani. Più di sette persone su dieci hanno dovuto intaccare i soldi messi da parte per poter far fronte alle spese ricorrenti e il timore è che, tra novembre e dicembre, le uscite possano aumentare ulteriormente a causa delle feste. Il 56% degli intervistati, inoltre, dichiara di avere meno di 5.000 euro totali depositati in banca. I numeri emergono da un report ricerca della banca europea bunq
I risparmi degli italiani sono a rischio: per arrivare a fine mese, il 73% è costretto ad intaccare le proprie riserve economiche. Un dato allarmante quello che emerge dal rapporto Savings and Golden Quarter pubblicato da bunq, una banca digitale europea nata ad Amsterdam nel 2012. Al centro dell’indagine di mercato ci sono i risparmi e le spese degli italiani nel corso dell’ultimo anno con un focus importante sull'ultimo trimestre dell'anno, il cosiddetto Golden Quarter, che è caratterizzato dal Black Friday e dalle festività natalizie.
Ricorso ai risparmi
Agli intervistati è stato chiesto se negli ultimi 12 mesi hanno attinto ai propri risparmi. A rispondere di sì è stato il 73% degli italiani: più di sette persone su dieci, quindi, dopo aver faticosamente messo da parte i soldi guadagnati si sono visti costretti a riprenderli per poter arrivare alla fine del mese, pagando tutte le spese ricorrenti. Dalle bollette all’affitto, ma anche spese impreviste come un guasto all’automobile o un lavoro da svolgere in casa: il 31% degli intervistati ha detto di aver avuto bisogno di attingere alle riserve per far fronte a emergenze, il 22% per potersi permettere viaggi e vacanze, il 20% per acquistare regali e infine il 18% per poter saldare le bollette.
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Ultimo trimestre
Come anticipato, l’ultimo trimestre dell’anno è tra i più temuti dagli italiani: colpa delle feste natalizie e di occasioni come il Black Friday di fine novembre che inducono a spendere di più, anche quando si dovrebbe fare più attenzione al portafoglio. Dal report di bunq emerge infatti come in media l’80% degli intervistati preveda un aumento delle uscite, con il 27% degli italiani che mette in conto di spendere tra il 26 e il 50% in più rispetto ai mesi precedenti. Maggiore dispendio economico specialmente per i genitori con figli conviventi a causa dei regali da far trovare sotto l’albero.
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Pochi risparmi
Quello che emerge dall’indagine è quindi un Paese che è ancora legato all’idea del risparmio e si sforza di mettere i soldi da parte. A cambiare, però, è il motivo: gli italiani non accumulano un gruzzolo per i progetti futuri, bensì per essere sicuri di avere un fondo di emergenza (il 20% degli intervistati) e per proteggersi dall'aumento del costo della vita (il 19%). La realtà dei fatti è che, nonostante le buone intenzioni, mettere risparmi da parte è sempre più difficile: il 56% delle persone che hanno partecipato all’indagine, infatti, ha dichiarato di avere meno di 5mila euro di risparmi disponibili sul conto.
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