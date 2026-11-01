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Frutta e verdura di stagione, la spesa di novembre. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Cosa mangiare a novembre? La frutta e la verdura di stagione hanno prezzi più bassi sia nella produzione sia nella messa in commercio poiché solitamente sono a chilometro zero, quindi arrivano fresche dalle coltivazioni delle località limitrofe. Ecco i prodotti migliori da inserire nella propria dieta autunnale

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