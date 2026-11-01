Frutta e verdura di stagione, la spesa di novembre. FOTO
Cosa mangiare a novembre? La frutta e la verdura di stagione hanno prezzi più bassi sia nella produzione sia nella messa in commercio poiché solitamente sono a chilometro zero, quindi arrivano fresche dalle coltivazioni delle località limitrofe. Ecco i prodotti migliori da inserire nella propria dieta autunnale
- L’autunno è ormai tra noi da più di un mese. A novembre i prodotti della terra tipici di questo mese cambiano, prestandosi a preparazioni tipiche della stagione più fredda. Abbandoniamo i colori accesi della frutta estiva e le verdure da consumare per lo più crude, per incontrare ortaggi da gustare cotti, meglio ancora stufati o cucinati al forno in ricette più elaborate
- Seguendo il calendario di frutta e verdura di stagione, potremmo scegliere con più attenzione che cosa mettere nel carrello della spesa, mangeremmo in modo più sano ed ecologico e acquisteremmo frutta e verdura fresca e buona
- Ad autunno sono molti i prodotti nuovi che si possono assaporare a tavola. Per quanto riguarda le verdure, ad esempio, ci sono: barbabietola, bietola, broccolo, carciofo, cardo, carota cavolfiore, cavolino di Bruxelles
- E ancora: cavolo nero, cicoria, cime di rapa, cipolla, fagiolo, finocchio, funghi, lattuga, indivia, patata, porro, rabarbaro, radicchio, rapa, scalogno, sedano, rapa, spinaci e zucca
- Cambio alimentare, di stagione naturalmente, anche per quanto riguarda la frutta: caco, castagna, kiwi, mela e melagrana
- Ma anche: pera, uva arance, mandarini mandaranci e clementine. Le piante che crescono all’aria aperta, non forzate da microclimi creati in laboratorio, maturano il giusto apporto di calorie e di proprietà nutrizionali, oltre a conservare un sapore più gustoso
- La frutta e la verdura di stagione hanno prezzi più bassi sia nella produzione sia nella messa in commercio poiché solitamente è a chilometro zero, quindi arriva fresca dalle coltivazioni dei paraggi