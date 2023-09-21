Perché le zanzare pungono alcune persone e altre no

Cosa attrae di più le zanzare e perché alcune persone vengono "risparmiate" mentre altre sono più colpite dalle punture? Secondo la scienza ci sono alcuni elementi che determinano la selettività di questi insetti
- Le zanzare si accaniscono più su alcune persone che su altre. Perché lo fanno? Secondo la scienza c'è una combinazione di fattori (quindi non solo uno) che determina la loro selettività e le porta a "puntare" alcuni soggetti piuttosto che altri
- Le zanzare vanno alla ricerca di sangue per avere proteine ed energie sufficienti per la deposizione delle uova fertili e prediligono il sangue del gruppo "0". Sono attratte da un segnale chimico, prodotto attraverso la pelle dall'85% delle persone, che indica il proprio gruppo sanguigno
- Alcuni recettori di cui sono munite permettono alle zanzare di identificare la presenza di anidride carbonica, da cui sono attratte. I soggetti che producono CO2 in maggiore quantità, come le persone sovrappeso, sono i bersagli ideali
- Per lo stesso motivo legato all'anidridre carbonica, anche le donne in gravidanza possono essere prese di mira perché producono CO2 in maggiore quantità rispetto alla media. Inoltre, hanno una temperatura corporea più alta
- Anche questo fattore infatti gioca un ruolo determinante nell’attirare l’insetto. Un aspetto che vale anche per chi pratica attività fisica
- Un altro elemento da considerare, infatti, è legato all'attività fisica ed è il sudore. Le zanzare percepiscono e sono attirate dall’odore dell’acido lattico, il quale si forma nei muscoli dopo un’intensa attività fisica, dell’acido urico, dell’ammoniaca e di altre sostanze che espelliamo proprio attraverso il sudore
- Il sudore e il nostro odore sono influenzati da ciò che si mangia e si beve. L’assunzione di alcool, soprattutto la birra, modifica gli odori che emaniamo aumentando la probabilità di venire punti
- Anche i vestiti indossati possono aumentare o diminuire il rischio di essere morsi da una zanzara. Secondo uno studio le zanzare sarebbero più attratte dai colori scuri, in particolare il nero
- A differenza della birra, alimenti con elevate concentrazioni di vitamine del gruppo B (B1 e B6) e di vitamina C, come l’aglio, hanno la capacità di alterare l'odore corporeo e il nostro sudore, rendendoci meno invitanti per le zanzare
- Le colonie di batteri che albergano nei pressi di piedi e caviglie attraggono maggiormente le zanzare. Questo spiegherebbe perché pungono più frequentemente alle estremità
- Per quanto riguarda la pelle, anche la presenza di colesterolo e steroidi sulla pelle può determinare l'attrazione da parte delle zanzare