Per raggiungere l'obiettivo, hanno fatto dormire sei persone in tende singole che circondavano l'arena per sei notti consecutive, e hanno usato condotti del condizionatore d'aria riproposti per convogliare l'aria da ogni tenda, contenente gli aromi del suo occupante addormentato, sulle piattaforme di atterraggio riscaldate. Oltre a registrare le preferenze delle zanzare, i ricercatori hanno raccolto campioni di aria notturna dalle tende per caratterizzare e confrontare i componenti aerodispersi dell'odore corporeo