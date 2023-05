1/10 ©IPA/Fotogramma

Anche per il 2023 è possibile usufruire dell’agevolazione sulle zanzariere. Non si tratta di un vero e proprio bonus, ma di una detrazione applicabile solo in alcuni casi: nello specifico, solo se le zanzariere migliorano la prestazione energetica della casa schermando la luce solare

Il bonus zanzariere è attivo anche nel 2023. Quali sono i requisiti e come fare domanda