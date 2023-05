Il blocco all’immissione sul mercato di tutti i dispositivi a gas, previsto a partire dal primo settembre 2029, non sembra più così sicuro: le associazioni spingono per fissare un limite più realistico e anche l’Unione europea pare più possibilista sul tema. L’obiettivo è giungere quanto prima ad un accordo per far votare il testo al Consiglio e al Parlamento europeo entro l’autunno