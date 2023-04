2/10 ©LaPresse

Nei prossimi 12 mesi, però, a causa delle minori agevolazioni rispetto al passato, il 23% non ristrutturerà casa. La riduzione dei bonus edilizi ha avuto un impatto sulle intenzioni future degli italiani: quasi 1 su 4 (23%) ritiene che nel prossimo anno non effettuerà lavori di efficientamento per questo motivo

Superbonus, ecco come cambia il calendario degli sconti