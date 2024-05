Europee 2024, Fiocchi (FdI) con un fucile in un manifesto. È polemica

Il cartellone è stato realizzato per pubblicizzare un evento dal titolo “L’Europa e la caccia che vogliamo” che si terrà il 7 maggio a Sumirago (Varese). Angelo Bonelli (Avs) in un tweet: "È un'immagine di una violenza inaudita!”

Il manifesto della discordia. Pietro Fiocchi, europarlamentare lecchese di Fratelli d’Italia, è stato investito da una polemica: in un cartellone che riguarda un’iniziativa per la campagna delle elezioni europee, dove Fiocchi cerca la riconferma, l’uomo si è fatto ritrarre mentre imbraccia un fucile e lo punta contro una preda immaginaria. Sui social il manifesto non è passato inosservato e, in particolare, il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha scritto in un tweet: “È la destra di Giorgia Meloni che odia animali e natura. È un'immagine di una violenza inaudita!”