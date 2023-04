7/10 ©Ansa

SUPERBONUS – Discorso diverso per il superbonus, i cui dettagli vengono costantemente aggiornati: rispetto al recente passato l’aliquota di detrazione è scesa al 90% e sono scomparsi sia il credito di imposta che lo sconto in fattura. Da non dimenticare, però, come per i lavori sostenuti nel 2022 sia ancora possibile ottenere la detrazione in 10 anni

Superbonus, verso sconto in 10 anni per spese del 2022: come funziona