Con la pubblicazione dei modelli di dichiarazioni dei redditi 2023 (per l’anno 2022) occorre iniziare a preparare i documenti necessari ad attestare le spese effettuate lo scorso anno. Non fa eccezione il bonus mobili ed elettrodomestici, che consiste in una detrazione decennale del 50% delle spese sostenute, ma a condizione che sia stato avviato sull’unità immobiliare interessata da un intervento edilizio agevolato con il bonus ristrutturazioni ordinario. Che documenti servono? Ecco tutti i dettagli

Bonus mobili, quali documenti conservare per ottenerlo e in quali casi è concesso