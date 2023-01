7/10 ©IPA/Fotogramma

Cosa succede in caso di lavori di ristrutturazione su parti comuni di immobili condominiali? I singoli condòmini che usufruiscono pro quota della relativa detrazione potranno ricevere l’agevolazione per le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni (come le guardiole oppure l’appartamento del portiere). Non si può invece detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per singole unità immobiliari