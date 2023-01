7/9 ©Ansa

AGEVOLAZIONI PREVISTE – In caso di acquisti non soggetti a Iva, gli aiuti evitano di dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Invece, per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta pari all’Iva pagata al venditore, utilizzabile per pagare imposte su successioni e donazioni dovute su atti e denunce; per pagare l’Irpef dovuta alla dichiarazione da presentare dopo l’acquisto agevolato o per compensare somme dovute tramite modello F24