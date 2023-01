4/12 ©Ansa

Ancora, il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”, o anche in esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, ossia i mutui. Come per tutti gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’acquisto di una prima casa per gli under 36 è esente poi dall’imposta di bollo

Bonus sicurezza, in arrivo detrazione del 50%