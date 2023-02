5/8 ©Ansa

Inoltre, il 24,8% del campione ha dichiarato che per gli spostamenti extra-lavorativi nei giorni di smart working ha optato per modalità più sostenibili, come mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. L'8,7% ha modificato le proprie scelte in favore del mezzo privato, mentre il 66,5% non ha cambiato le proprie opzioni di mobilità

