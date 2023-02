1/9 ©IPA/Fotogramma

Novità in materia di smart working. Le modifiche al Milleproroghe approvate il 9 febbraio in commissione Bilancio e Affari costituzionali del Senato non sono state emendate in Aula. Torna il diritto a richiedere (e ottenere) il lavoro agile per i genitori con figli under 14 nel solo settore privato, e per i lavoratori cosiddetti “fragili” sia nel privato sia nel pubblico

