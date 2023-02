Smart working, verso la proroga per fragili e genitori under 14

La proposta di emendamento, presentata dal Pd, è stata approvata all'unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali al Senato. Si andrebbe a estendere fino a fine giugno, nel settore privato, la possibilità per le categorie di riferimento di non andare in ufficio, anche in assenza di accordi individuali. Al momento il lavoro agile è previsto fino al 31 marzo, ma solo per i dipendenti più fragili