Lavoro, settimana corta in azienda: ecco i primi casi in Italia

Alcune aziende la stanno testando, altre sono pronte a farlo: la settimana lavorativa di 4 giorni è la nuova frontiera del mondo del lavoro. Non solo all’estero: ecco i primi risultati ottenuti in Italia. Guarda il video

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali fenomeni si stanno affermando? Tra questi, di certo c’è la settimana lavorativa corta. Regno Unito, Nuova Zelanda, Belgio e Spagna sono alcuni dei Paesi coinvolti in quella che promette di essere una vera rivoluzione del modo di lavorare. E in Italia? Il progetto che ha avuto più risalto è di Intesa Sanpaolo, che a gennaio scorso ha deciso di introdurre la settimana corta di 4 giorni da 9 ore, a parità di retribuzione con la settimana classica. “Oggi il mercato del lavoro è una guerra per attrarre i migliori talenti – spiega Gianpiero Falasca, avvocato dello studio DLA Piper a Sky TG24 Business –; i lavoratori non cercano solo buone retribuzioni, ma anche migliori condizioni lavorative. Questa è una ottima modalità per offrire un miglior bilanciamento tra lavoro e vita personale”.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 7 febbraio 2023 (rivedila qui), spazio anche all’analisi del mercato immobiliare con Marco Cerrato dello studio Maisto e Associati, e all’andamento degli indici azionari con Giacomo Calef, Country Manager NS Partners.