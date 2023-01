Smart working, Disney ai lavoratori: “In ufficio 4 giorni a settimana"

“Da quando ho incontrato i team di tutta l’azienda negli ultimi mesi, mi è stato ricordato l’enorme valore di stare insieme alle persone con cui lavori”, ha scritto l'amministratore delegato Bob Iger in un mail inviata ai dipendenti ascolta articolo Condividi

Quattro giorni su sette in ufficio da inizio marzo. E’ questa, secondo quanto riporta la Bbc, la richiesta fatta dall’amministratore delegato della Disney Bob Iger ai dipendenti che attualmente lavorano da casa. “In presenza dal lunedì al giovedì” perché la collaborazione faccia a faccia è la chiave per “un’azienda creativa come la Disney”.

Da quando ho incontrato i team di tutta l'azienda negli ultimi mesi, mi è stato ricordato l'enorme valore di stare insieme alle persone con cui lavori", ha scritto Bob Iger in un mail inviata ai dipendenti dell'azienda. "Come mi avete sentito dire molte volte, la creatività è il cuore e l'anima di ciò che siamo e di ciò che facciamo alla Disney. E in un'azienda creativa come la nostra, nulla può sostituire la capacità di connettersi, osservare e creare con i colleghi che deriva dall'essere fisicamente insieme, né dall'opportunità di crescere professionalmente imparando da leader e mentori", ha aggiunto. E ancora: "Sono convinto che lavorare insieme andrà a vantaggio della creatività, della cultura e della carriera dei nostri dipendenti dell'azienda".

L'annuncio arriva due mesi dopo il clamoroso ritorno di Iger nell'azienda. Come molte altre grandi aziende, la Disney ha consentito ai dipendenti di lavorare da casa durante la pandemia per contribuire a rallentare la diffusione del Covid. Negli ultimi mesi aziende tra cui Snap, Tesla e Uber hanno annunciato modifiche simili alle loro politiche di lavoro. Una delle prime big tech a richiamare i dipendenti in ufficio è stata Apple, che lo scorso agosto ha chiesto ai lavoratori di tornare alla scrivania per 3 giorni a settimana a partire dal 5 settembre. Prima ancora ci aveva pensato Elon Musk, il capo di Tesla. A inizio giugno del 2022 si era rivolto così ai propri manager, via mail: "Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla".