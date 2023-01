4/9 ©Ansa

Cassa integrazione\1 – La Manovra 2023 stanzia in tutto 250 milioni, suddivisi in cinque interventi. Il primo prevede 70 milioni di euro per le imprese che si trovano in un’area di crisi industriale complessa. Se ne occuperà il ministero del Lavoro, che tramite decreto ripartirà le risorse tra le Regioni. Il secondo comprende 50 milioni per la proroga 2023 della Cigs per crisi aziendale. Il terzo intervento – 90 milioni – prevede il rifinanziamento del reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva

Mutui, come sarà il 2023? Dopo l'impennata dei tassi nel 2022, ecco cosa aspettarsi adesso