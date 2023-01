9/9 ©IPA/Fotogramma

L’IMPATTO SUL MERCATO - Mentre il 2022 è stato un anno di boom per le compravendite immobiliari (anche come coda del post-Covid), il nuovo anno per gli esperti sarà segnato da un calo delle transazioni, a causa dell’impennata dei mutui. Nomisma stima una diminuzione delle vendite su base annua sul mercato nazionale del 13%. Altre analisi parlano di un -10%. C’è anche chi però non vede il segno meno e prevede un mercato di fatto invariato. I prezzi invece dovrebbero restare fermi, ma in calo in termini reali se si considera l’inflazione

