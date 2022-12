Bce, il peso dell’aumento dei tassi sui mutui: cosa sappiamo

5/8 ©Ansa

IL MOMENTO DELLA SURROGA - I finanziamenti indicizzati all’Euribor segnalano un deciso aumento dei mutui a tasso variabile da inizio anno: in questo momento potrebbe essere conveniente l’ipotesi di una surroga a tasso fisso, anche se oggi non è conveniente come sarebbe stata un anno fa. Serve soprattutto capire fino a che punto si è in grado di assorbire altri aumenti della rata: per questa ragione bisogna fare ricorso all’ammortamento del mutuo

