3/10 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda il PM10, l’analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna di esse ha superato il limite previsto dalla normativa vigente, ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell'aria che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030.