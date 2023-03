1/5 ©LaPresse

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla cosiddetta direttiva sulle case green per l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. Ma che riflessi ha questo sul nostro Paese? E come potrebbero cambiare le classi energetiche? Questi i temi al centro dell’ultima puntata di Numeri di Sky TG24

Case Green, sì dell'Europarlamento: no dell’Italia