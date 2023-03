11/13 ©IPA/Fotogramma

LE ALTRE NORME - Non ci sono solo gli edifici residenziali nel piano Ue per arrivare a emissioni zero. I nuovi immobili, ad esempio, dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Per quelli di proprietà o gestione pubblica la scadenza è anticipata al 2026. Il testo approvato dall’Europarlamento non prevede sanzioni specifiche per gli inadempimenti. Toccherebbe quindi ai governi decidere come muoversi. Nei fatti, chi non procederà alla riclassificazione energetica vedrà i suoi immobili perdere automaticamente di valore