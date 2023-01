7/8 ©IPA/Fotogramma

Da ricordare che su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano "particolarmente inquinanti" e "non sono in grado di garantire le performance energetiche indicate dalle nuove normative e soprattutto nei tempi brevi previsti" dalla proposta europea, secondo i dati dell’Ance. Il 74% degli immobili in Italia, infatti, è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica