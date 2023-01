3/10 ©IPA/Fotogramma

Il testo presentato dal relatore del Parlamento europeo (in foto), l'irlandese Ciaran Cuffe (Verdi europei), introduce anche maggiori tutele sociali per i proprietari, con l'utilizzo del Fondo sociale per il clima e dei finanziamenti del Recovery. L'eurodeputato vorrebbe poi inserire nella direttiva ambiziosi target per le pompe di calore e incoraggiare i Paesi Ue a promuovere "ristrutturazioni di comunità" a livello di quartiere

Superbonus e unifamiliari: cosa c’è da sapere e quali sono le tempistiche