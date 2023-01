Mutui, ancora rialzi nel 2023: le prime simulazioni

Le politiche restrittive attuate dalla BCE per combattere l’inflazione stanno avendo ripercussioni sui finanziamenti delle famiglie. E probabilmente anche quest’anno le condizioni dei mutui peggioreranno.

A Sky TG24 Business la simulazione di Facile.it su un mutuo di 126mila euro a tasso variabile, da restituire in 25 anni: le previsioni per giugno vedono in rialzo sia il tasso (4.75%) che la rata (oltre 700€).

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un meccanismo per passare da tasso varabile a fisso, in presenza di alcuni criteri da rispettare. Li spiega Andrea Polo, di Facile.it. “In particolare, il richiedente deve essere in regola coi pagamenti e avere un ISEE al di sotto dei 35mila euro. Inoltre, il valore del mutuo non può superare i 200mila euro”.

