4/7 ©IPA/Fotogramma

Entro il 16 marzo 2023 vanno comunicate le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative al 2022. Il 31 marzo è poi la data termine per ottenere il 110% per chi ha rispettato il paletto di settembre 2022. Entro questa data chi porta il bonus in detrazione deve pagare le spese, mentre chi lo cede deve sia pagare le spese che fare i lavori