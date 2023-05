Come proteggere i risparmi dall'inflazione? I consigli degli esperti

Lasciare i soldi "sotto il materasso", o - fuor di metafora - fermi sul conto corrente, in epoca di forte aumento dei prezzi è il primo errore da evitare. Una mossa percepita come "difensiva", per evitare rischi, ma sbagliata: perchè si erode il potere d'acquisto dei nostri risparmi, che perdono valore se lasciati "dormienti", se non investiti correttamente.

È questo il primo consiglio degli esperti che abbiamo interpellato al Salone del risparmio 2023, svoltosi al MiCo di Milano. Ma non è l'unico.

Guarda il video con gli spunti e le analisi di:

Carlo Benetti, market specialist di GAM

Alessandro Melzi d’Eril, ad Anima Holding

Gianluca Maione, Frenklin Templeton Italia



Marco Piersimoni, Senior Portfolio manager Pictet AM



Marco Tofanelli, segreratario generale Assoreti



Luca Riboldi, direrttore Investimenti Banor

Luca Tenani, country head Schroders Italia

Giancarlo Sandrin, country head Italia LGIM



Andrea Conti, responsabile Macro research Eurizon Capital

Mauro Maria Marino, pres. OCF

Gianluca Serafini, ad Fideuram AM



Marco Orsi, country head iM Global