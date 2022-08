1/11 ©IPA/Fotogramma

Con l’arrivo del caldo, ogni estate, c’è anche quello immancabile delle zanzare. Per far fronte ai pericoli derivanti dalle punture di questi insetti, e in particolare sulle malattie che possono diffondere, sono arrivati i consigli degli esperti di Rentokil Initial, multinazionale inglese leader mondiale nella fornitura di servizi di disinfezione e disinfestazione che hanno stilato una lista di semplici consigli fai-da-te per aiutare a prevenire la proliferazione delle zanzare

