Anche per il 2023 la detrazione fiscale prevista dall’Ecobonus per l’acquisto di zanzariere copre la metà dell’importo fino a un massimo di spesa di 60mila euro. Tra i requisiti per avere l'agevolazione spiccano la filtrazione dei raggi solari, la posizione in base all'esposizione e l’aderenza agli infissi. La richiesta va inoltrata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) entro 90 giorni dalla data di fine lavori conservando tutta la documentazione