Le migliori creme idratanti viso, la classifica di Altroconsumo
Un test di laboratorio condotto da Altroconsumo su nove prodotti per pelli normali e miste ribalta i luoghi comuni: la crema migliore costa solo 5 euro al supermercato, mentre i marchi di lusso scivolano in fondo alla classifica
- Una crema viso comprata in farmacia o in profumeria idrata davvero meglio di una del supermercato? Il prezzo elevato, la pubblicità patinata e le confezioni ricercate lo fanno credere, ma la scienza dimostra il contrario. L'efficacia di un prodotto non dipende dal suo canale di vendita
- Il mercato della cosmetica associa spesso il costo elevato a una qualità superiore, condizionando la percezione dei consumatori. Questo meccanismo psicologico è smentito dai test condotti Altroconsumo: spendere di più non offre alcuna garanzia di performance quando si parla di idratazione cutanea
- L'indagine di Altroconsumo ha analizzato un campione di 9 creme idratanti per il viso per pelli normali o da normali a miste. Ciascun cosmetico è stato sottoposto a rigidi esami di laboratorio per misurarne l'efficacia reale, affiancando ai dati scientifici una prova d'uso pratica
- Il verdetto finale ha ribaltato le gerarchie economiche del settore, premiando un prodotto economico. A conquistare la prima posizione come Migliore del Test e Miglior Acquisto è la Clinians Hydra plus Crema idratante leggera
- A ruota segue un altro prodotto da scaffale a prezzo contenuto: la crema L’Oréal Tripla Attiva Crema idratante Multi-protettiva giorno. Anche questo marchio conquista il titolo di Miglior Acquisto, confermando l'ottima qualità dei prodotti della grande distribuzione
- Entrambe le creme vincitrici hanno mostrato una buona efficacia idratante misurata oggettivamente in laboratorio. Oltre ai test strumentali, i due prodotti sono stati molto apprezzati dalle consumatrici nella prova d'uso per consistenza, profumo e piacevolezza sulla pelle
- La parte bassa della classifica riserva la sorpresa maggiore per le tasche dei consumatori. Le creme più costose del test si sono piazzate agli ultimi posti, mostrando un'efficacia idratante solo accettabile nonostante il prezzo di vendita molto elevato
- I dati dimostrano che nel costo di un cosmetico di lusso non si paga solo la formulazione. Il prezzo finale è fortemente influenzato dalle spese di marketing, dai testimonial famosi, dal packaging ricercato e dai margini dei canali di vendita esclusivi
- Per i consumatori la lezione è chiara: il prezzo non è un indicatore di efficacia per la cura della pelle. Scegliere basandosi sui test indipendenti permette di risparmiare e di acquistare prodotti validi, dimostrando che l'idratazione non è una questione di lusso