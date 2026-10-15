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Le migliori creme idratanti viso, la classifica di Altroconsumo

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Un test di laboratorio condotto da Altroconsumo su nove prodotti per pelli normali e miste ribalta i luoghi comuni: la crema migliore costa solo 5 euro al supermercato, mentre i marchi di lusso scivolano in fondo alla classifica

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