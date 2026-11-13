Introduzione
Il Black Friday 2026 cade il 27 novembre, ma gli sconti e le superofferte sono già cominciati dall’inizio del mese e si prevede proseguiranno anche nelle prime settimane di dicembre, complice la successiva cyber week. In questo periodo i negozi fisici e online offrono diverse riduzioni di prezzo o “occasioni” da sfruttare in vista dei regali di Natale. Ma si tratta davvero di affari imperdibili, come vengono promossi, o è solo una strategia di marketing? In realtà l’evento viene sfruttato anche da truffatori e venditori poco seri: è quindi bene prestare attenzione per evitare di perdere le vere occasioni. Ma quindi, come si risparmia davvero nel periodo del “venerdì nero”?
Quello che devi sapere
Idee chiare su ciò che si vuole comprare
Una prima mossa efficace per riuscire a valutare correttamente le offerte è avere ben chiaro in mente cosa si vuole comprare. In questo modo si possono controllare i prezzi dello stesso prodotto su vari negozi ed ecommerce, informarsi sulla marca e il modello migliore e scegliere l’affare più conveniente grazie alla comparazione tra le diverse promozioni.
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Fissare un budget per non ritrovarsi in rosso
L’abbondanza di super offerte può far scattare una corsa compulsiva all’acquisto che in breve svuota il portafogli. Per evitare di acquistare cose superflue dettate dall’impulso dello sconto al 50%, è un’ottima strategia fare una lista di regali e oggetti che si vogliono/devono comprare e fissare un budget massimo di spesa. In questo modo si riesce a tenere sotto controllo il conto corrente e a non ritrovarsi con prodotti, sicuramente acquistati a un ottimo prezzo, ma di cui non si sa che fare.
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Attenzione ai finti sconti
È noto che in periodo di saldi o Black Friday alcuni commercianti rincarano i prezzi e applicano sconti al costo aumentato, fingendo di aver applicato una riduzione ma di fatto facendo pagare il prodotto anche a un prezzo più alto della settimana precedente alla stagione delle offerte. La normativa prevede che, quando un venditore annuncia una riduzione di prezzo, il riferimento sia il prezzo più basso che questi ha applicato nei 30 giorni precedenti. In ogni caso è sempre utile comparare i costi di vendita dello stesso prodotto in più negozi per avere un’idea dell’effettivo sconto.
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Non lasciarsi mai andare all’acquisto d’impulso
Altri trucchi per stimolare l’acquisto d’impulso sono quelli che spesso vengono applicati sui negozi online o grandi siti di ecommerce, che avvisano della scarsa rimanenza dei pezzi o dell’interesse di più persone verso lo stesso prodotto. Frasi come “resta solo un pezzo” o “altre 10 persone stanno guardando ora questo prodotto” non sono sempre veritiere. Alle volte sono tranelli per far scattare l’acquisto d’impulso: non permettono di valutare se realmente si tratti di un’offerta e se quel prodotto sia davvero ciò che si sta cercando.
Occhio ai finti siti e al phishing
Se un’offerta è decisamente troppo conveniente, è bene fare molta attenzione: potrebbe trattarsi di un finto sito di ecommerce e quindi di una truffa. In periodo di Black Friday e saldi è ancora più importante agire con cautela perché i tentativi di frode si moltiplicano. Online girano molte “occasioni” create solo per attirare clic. Assolutamente da evitare super sconti e promozioni via email, sms o WhatsApp se non si conosce il mittente. Prima di cliccare o accettare un’offerta, meglio verificare se si tratta di un fornitore affidabile leggendo le recensioni su piattaforme indipendenti, controllando i dati del venditore - come ragione sociale, partita IVA, contatti - e diffidando appunto di email e SMS con link a offerte imperdibili, perché potrebbe trattarsi di phishing.
Controllare le condizioni di vendita
Un elemento fondamentale che spesso si tende a non valutare sono i termini e le condizioni di vendita, in particolare di un sito di ecommerce. Prima di completare un acquisto, il consiglio è controllare quali sono le procedure di recesso, la scadenza per la restituzione di un prodotto, gli eventuali costi, le modalità e i tempi di consegna. È utile anche leggere le informazioni riguardo la garanzia legale e l’assistenza post-vendita.
I pagamenti sicuri
Sempre se si acquista online, vanno assolutamente evitati i pagamenti con richieste di ricariche a carte prepagate o bonifici. È sempre meglio dare la priorità a strumenti che consentano di contestare, se necessario, una transazione. Per questo sono consigliabili i pagamenti con carta o con strumenti digitali come Paypal, Satispay o ApplePay e GooglePay.
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