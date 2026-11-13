Se un’offerta è decisamente troppo conveniente, è bene fare molta attenzione: potrebbe trattarsi di un finto sito di ecommerce e quindi di una truffa. In periodo di Black Friday e saldi è ancora più importante agire con cautela perché i tentativi di frode si moltiplicano. Online girano molte “occasioni” create solo per attirare clic. Assolutamente da evitare super sconti e promozioni via email, sms o WhatsApp se non si conosce il mittente. Prima di cliccare o accettare un’offerta, meglio verificare se si tratta di un fornitore affidabile leggendo le recensioni su piattaforme indipendenti, controllando i dati del venditore - come ragione sociale, partita IVA, contatti - e diffidando appunto di email e SMS con link a offerte imperdibili, perché potrebbe trattarsi di phishing.