Black Friday, cosa significa: origini e storia

Il Black Friday è ormai alle porte: il "venerdì nero" è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dello shopping. Sia online che offline, è un giorno in cui ci si mette in coda fisicamente o virtualmente per accaparrarsi le migliori offerte sul mercato. Questa tradizione americana, che ha conquistato anche l’Europa, inclusa l’Italia, cade quest’anno il 29 novembre. Negli ultimi anni, però, si è trasformata da una singola giornata di sconti in un lungo evento commerciale. Le promozioni, infatti, sono iniziate già da settimane, con negozi e piattaforme online che anticipano le offerte per incentivare gli acquisti. Ecco le origini e il significato del Black Friday.